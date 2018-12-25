Кремль не видит повода для экстренных совещаний и международных переговоров в связи со снижением цен на нефть. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Повода для каких-то экстренных совещаний нет», — ответил Песков на вопрос, планируются ли в Кремле совещания из-за падения цен на нефть. Он также отрицательно ответил на вопрос, планируются ли переговоры президента РФ с коллегами по ОПЕК+.

Как отметил Песков, «эффект от договоренностей" в рамках ОПЕК+, направленных на корректировку цен на энергоносители, «зачастую имеет отложенный» характер.