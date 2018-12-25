Брокерская компания «Открытие Брокер» запустил первую в России программу лояльности для инвесторов и трейдеров — O. InveStore!TM. Бонусные баллы за рекомендацию компании в качестве брокера для инвестирования на финансовых рынках среди своих друзей, родственников и коллег можно будет обменивать на подарки на специальной витрине вознаграждений.

Перечень вознаграждений для участников программы лояльности разнообразен и постоянно расширяется. Выбрать подарок участники программы могут в специальной витрине вознаграждений программы лояльности. Накопленные бонусные баллы доступны для использования в течение года с даты их начисления. При этом если накопленных баллов для приобретения понравившегося товара недостаточно, пользователь имеет возможность доплатить (но не более 50% от стоимости товара или услуги).

Для участия в программе лояльности необходимо открыть брокерский счет в компании «Открытие Брокер» и активировать бонусный счет в личном кабинете.