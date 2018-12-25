Методология Росстата по расчету реальных располагаемых доходов населения соответствует мировым стандартам и не нуждается в пересмотре, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«Я не согласен с этим утверждением. Вся методология Росстата основана на международных принципах, у нас она соответствует тем руководствам, которые готовятся статкомитетом ООН. Поэтому сама методология она правильная, она универсальная, она международная, методологию менять не нужно», — сказал Орешкин.

При этом министр сообщил, что при Росстате планируется создать общественно-методологический совет, который мог бы рассмотреть, как собираются данные, из каких источников они берутся.

«Павел Викторович (Малков, новый глава Росстата. — Прим. ред.) уже озвучивал инициативу по созданию такого общественно-методологического совета, который будет в открытом и прозрачном формате рассматривать способы сбора данных, какие данные использовать. Например, показатель по денежным доходам в следующем году точно можно было бы рассмотреть на общественно-методологическом совете, где эксперты статистики посмотрели бы детально, как считается в Росстате, представили бы предложения по либо изменению способов расчета этого показателя, либо, наоборот, подтвердили, что здесь все абсолютно правильно», — указал министр.