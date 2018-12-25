Наблюдательный совет ВТБ избрал Олега Смирнова членом правления банка. Он вступит в должность с даты согласования его кандидатуры ЦБ, следует из релиза ВТБ.



«25 декабря 2018 года наблюдательный совет ВТБ принял решение избрать Олега Смирнова членом правления банка с даты согласования его кандидатуры ЦБ РФ», — отмечается в сообщении.



Он будет работать под руководством заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова. Олег Смирнов будет отвечать за розничный цифровой бизнес, продажи в дистанционных каналах и сети отделений банка, автокредитование , ипотеку , а также развитие розничного бизнеса в дочерних компаниях.