Негосударственные пенсионные фонды группы «Сафмар» семьи Гуцериевых до конца года могут списать принадлежащие им облигации «Открытие Холдинга» почти на 20 млрд рублей. Таким образом, по 2018 году эти НПФ с большой долей вероятности могут разнести по счетам клиентов убытки, пишет «Коммерсант».

НПФ «Сафмар» и «Доверие» принадлежат холдингу «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) и находятся в процессе объединения. Принципиально решение о списании их вложений в облигации «Открытие Холдинга» принято, однако пока документально не оформлено, утверждают несколько собеседников «Коммерсанта», близких к фондам и их контрагентам. В СФИ говорят, что окончательное решение об обесценении данных активов еще не принято, но холдинг планирует определиться до конца года. Обесцененные облигации останутся на балансе фондов.

На конец III квартала вложения фондов в эти активы оценивались в 19,5 млрд рублей, тогда как их рыночная стоимость, исходя из котировок на Московской бирже, составляла менее 700 млн рублей. Высокая оценка определялась тем, что по бумагам был предусмотрен выкуп по 100% от номинала со стороны Бинбанка, если в банк «ФК Открытие» (тогда главный актив «Открытие Холдинга») будет введена временная администрация.

Однако, несмотря на реализацию этого условия в августе 2017 года, оферта не была исполнена. По словам представителя СФИ, переговоры по оферте с банком «ФК Открытие» и входящим в его периметр Бинбанком «к положительному результату не привели». «В целях защиты интересов застрахованных лиц мы вынуждены будем обратиться в суд в связи с невыполнением обязательств Бинбанком по оферте», — заявил он. В «Открытие Холдинге», банке «ФК Открытие» и ЦБ не ответили на запрос «Коммерсанта».

Облигации «Открытие Холдинга» находились в портфелях НПФ еще двух финансовых групп — «ФК Открытие» и ФГ «Будущее», — объединенных взаимными вложениями. В том числе из-за обесценения этих облигаций крупнейшие НПФ ФГ «Будущее» разнесли по 2017 году убытки по счетам своих клиентов по обязательному пенсионному страхованию. Клиенты фондов, входящих в периметр «Открытия», тогда смогли избежать такой участи лишь благодаря помощи в размере 43 млрд рублей, оказанной банку со стороны ЦБ. Прошлый год пенсионные фонды «Сафмара» смогли пройти относительно безболезненно, начислив клиентам незначительный доход. В 2018 году ситуация с фондами «Будущего» и НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (в августе объединил три фонда «Открытия») повторилась. Все они показали серьезный убыток по итогам трех кварталов, который может лечь на счета клиентов. Правда, ЦБ вновь оказал помощь своему «внучатому» фонду, что «позволило компенсировать убытки».

По итогам девяти месяцев фонды «Сафмар» и «Доверие» показали невысокий результат — доходность от управления пенсионными накоплениями составила 2,1% и 0,8% годовых соответственно при средней доходности по рынку 4,3% годовых. При этом представитель пенсионного дивизиона СФИ в начале ноября объяснял такие низкие показатели, в частности, инвестициями в активы, которые находились и у их коллег по совместным вложениям. Один из собеседников «Коммерсанта» рассказывал ранее, что в случае обесценения облигаций «Открытие Холдинга» НПФ «Сафмар» может показать отрицательную доходность на уровне 5—6% годовых, что соответствует и расчетам издания. В СФИ заявили, что «не готовы прогнозировать снижение показателей доходности». «При самом консервативном сценарии обесценение этих активов не приведет к нарушению нормативов, стресс-тестов или иных требований регулятора», — заявил представитель холдинга.



Решение обесценить крупные вложения в бонды «Открытие Холдинга» в этом году выглядит логичным, отмечает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, на рынке сейчас «доигрываются неудачные инвестиционные истории прошлых лет, поэтому лучше это сделать на фоне схожих случаев и не самых лучших результатов некоторых конкурентов».

