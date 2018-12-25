За два года действия соглашения ОПЕК+ Россия заработала минимум 120 млрд долларов. Об этом в интервью газете «Комерсант» рассказал глава российского Минэнерго Александр Новак.

«В целом для экономики, для бюджета низкая цена создает дополнительные вызовы. Резкое падение цены могло бы отразиться на курсе рубля, повлиять на рост инфляции, создать неопределенности в экономике и затруднить планирование. За два года действия соглашения ОПЕК+ Россия дополнительно заработала, по минимальным оценкам, 120 миллиардов долларов. Поэтому оценивать результативность кооперации со странами ОПЕК необходимо в целом для экономики страны. Эти вопросы мы обсуждаем не только с нефтекомпаниями, но и с Минфином, Минэкономики», — рассказал Новак.

Он добавил, что для российских нефтекомпаний уровень цен не так важен, как для отдельных стран. «В России низкая себестоимость добычи и достаточно слабый курс рубля, позволяющий иметь комфортную цену на нефть и достаточную экономику добычи», — отметил глава министерства.