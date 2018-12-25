Рынок нефти стабилизируется к лету в результате сокращения добычи стран — членов ОПЕК и других стран — экспортеров нефти, закрепленного на декабрьской встрече в Вене. Такое мнение выразил министр энергетики РФ Александр Новак во вторник в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Мне кажется, что в течение первого полугодия в результате тех совместных действий, которые были закреплены соглашением в декабре в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК, ситуация будет более стабильная, более сбалансированная. Летом будет рост спроса традиционный, поэтому рынок, на мой взгляд, будет сбалансирован», — сказал он.