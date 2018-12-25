Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил покупку Запсибкомбанка и Саровбизнесбанка, следует из материалов кредитной организации.



Так, одобрено приобретение не менее 81,1% обыкновенных акций Саровбизнесбанка и выкуп оставшейся их части путем обязательного предложения. Набсовет ВТБ также одобрил приобретение не менее 71,8% обыкновенных акций Запсибкомбанка и покупку привилегированных акций двух типов. Еще 28,2% обыкновенных бумаг Запсибкомбанка должны быть выкуплены на основании обязательного предложения акционерам.

Цена выкупа бумаг этих финучреждений — не выше стоимости, определенной на основании отчета оценщика.

В ноябре ВТБ договорился с акционерами о покупке более 70% в уральском Запсибкомбанке. Закрыть сделку планировалось до конца текущего года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ.

Ранее, в начале октября, ВТБ договорился о покупке нижегородского Саровбизнесбанка . Сделка также должна быть закрыта в 2018 году. Интеграция банков завершится к 2020 году, как и с Запсибкомбанком.

