Беспрепятственный выезд за рубеж собственников банков после вывода оттуда активов — очень больной вопрос, при этом законопроект об ограничениях в этой сфере пока идет тяжело. Об этом рассказала в интервью газете «Комсомольская правда» глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Это одна из самых больных проблем», — ответила она на соответствующий вопрос газеты. По словам главы ЦБ, «финансовые преступления очень сложные. Чтобы найти доказательства, нужно несколько месяцев. И на этот срок можно приостановить право выезда собственника банка за рубеж».

«Очень тяжело этот законопроект идет, — признала Набиуллина. — С юридической точки зрения есть право гражданина на свободу передвижения. С другой стороны, мы же должников по ЖКХ за границу не пускаем». «Нам на это говорят, что в этих случаях есть судебные решения о взыскании задолженности», — пояснила Набиуллина, но согласилась при этом с интервьюером, что ситуацию, при которой за долг в 10 тыс. рублей за рубеж не пускают, а миллиарды легко выводятся, можно назвать анекдотичной.

«Мы надеемся, что этот законопроект все-таки пройдет. И можно будет накладывать вот такие обеспечительные меры», — заключила председатель Центробанка.

Говоря в целом о ситуации с отзывом лицензий и крахом банков, она подчеркнула, что ЦБ закрывает банки только по двум причинам. «Либо они финансово неустойчивые, либо они обслуживают криминальную экономику. Например, занимаются отмыванием незаконных доходов. Иных случаев у нас не было никогда. Мы хотим, чтобы граждане держали деньги только в устойчивых банках», — заявила Набиуллина. «Мы, конечно, обеспокоены, что доля государства в банковской системе увеличилась. Нас эта тенденция не радует. Но, выбирая из двух зол меньшее, лучше увеличить госдолю в банках, чем разрешать частным банкам, которые несут угрозу для граждан, оставаться на рынке только потому, что они частные. Частная собственность — это ответственность, а не индульгенция», — добавила она.

«Когда мы начали заниматься оздоровлением банковской системы, меня поразил масштаб фальсификации отчетности и мошеннических схем, — рассказала Набиуллина. — Банковские технологии сейчас такие, что можно в течение нескольких минут провести сделки по выводу активов. Например, компании выдан кредит, у банка есть залог. Вы одним нажатием кнопки освобождаете залог — кредит становится невозвратным, потому что заемщик, не отдавая его, больше ничем не рискует. В итоге на балансе банка ни денег, ни залога. Или обеспеченный кредит обменивается на пустые бумажки — облигации ненадежного эмитента. При таких скоростях надзором проблему здесь не решить. Вот громкий случай — банк «Югра». Все заемщики банка — 133 компании были связаны с собственниками банка и сразу же перестали платить после отзыва лицензии. Эти кредиты, возможно, с самого начала были заведомо невозвратные. То есть банк, по сути, взял деньги вкладчиков и перевел на другие бизнесы своих собственников».



«Надзор может предотвращать проблемы в банках, которые вызваны объективными сложностями в ведении бизнеса, иногда ошибками менеджмента, но то, о чем мы с вами сейчас говорим, — это чистое преступление, умышленный ущерб банку и его клиентам. Единственный способ с этим бороться — неотвратимость наказания. Поэтому мы предлагали временно не пускать таких банкиров за рубеж», — резюмировала глава ЦБ.

