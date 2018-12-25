Московская биржа определила регламент работы рынков в период новогодних и официальных праздников в 2019 году.

Так, торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке будут проводиться 29 декабря 2018 года, 3—4 и 8 января, 2—3 и 10 мая 2019 года.

В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проводиться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами «сегодня») и сделок «своп», дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок «своп».

Торги на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов в указанные даты проводиться не будут.

Также уточняется, что 30—31 декабря 2018 года, 1—2 января, 5—7 января, 23—24 февраля, 8—10 марта, 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября 2019 года являются выходными днями на всех рынках биржи. 25 февраля 2019 года является официальным рабочим днем.

В сообщении Мосбиржи даются ссылки на расписание торгов и расчетов по сделкам в праздничные дни на фондовом рынке , расписание торгов и расчетов по сделкам в праздничные дни на валютном рынке и на дополнительные условия проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Московской биржи 3, 4 и 8 января 2019 года .