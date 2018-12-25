Типичному предпринимателю, который пользуется онлайн-кассой, согласно анализу «МодульКассы», в 2018 году от 35 до 40 лет, это чаще всего мужчина. При этом он имеет бизнес в сфере услуг - 72% опрошенных Модульбанком пользователей именно из этого сектора бизнеса.

Согласно исследованию, собственные магазины имеют 14 % предпринимателей, а службу доставки товаров - 14 %. Отмечается также рост числа интернет-магазинов, кафе и стритфудов.

Бизнес с кассами чаще всего развивают в Москве и Санкт-Петербурге. Благоприятными для предпринимателей также являются столицы федеральных округов (в особенности, Южного и Уральского ФО) и города-миллионники, там число предпринимателей является наибольшим.

По словам генерального директора «МодульКасса» Андрея Ваничева, чтобы работать еще эффективнее, необходимо предметнее знать и приоритеты и интересы предпринимателей, именно поэтому был проведен анализ клиентов, обратив внимание на пол, возраст, геолокацию и даже предпочтения бизнесменов и составлен портрет типичного пользователя онлайн-кассы в 2018 году.