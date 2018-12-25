Глава российского правительства отметил, что «это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о расширении санкций в отношении Украины.
«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление», — написал он в своем микроблоге в Twitter/
Глава правительства отметил, что «это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».
Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России
— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.
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