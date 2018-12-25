Объем финансирования национальной программы по развитию цифровой экономики превысит 1,8 трлн рублей за ближайшие пять лет, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Предполагаемые объемы финансирования нацпрограммы по цифровой экономике на 2019—2024 годы превысит 1,8 триллионов рублей, из них более триллиона — это средства федерального бюджета», — сказал глава кабинета министров на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Медведев заверил, что при развитии цифровой экономики в РФ особое внимание будет уделено информационной безопасности.

«Отдельное внимание информационной безопасности», — подчеркнул глава Кабмина. Он уточнил, что этой теме посвящен отдельный проект в программе по цифровом развитию. По словам Медведева, «предполагаемый объем финансирования до 2024 года — чуть более 30 миллиардов рублей, 18 из них — это федеральные деньги».

По мнению председателя правительства, в решении проблемы информационной безопасности «главную роль играет российское программное обеспечение». «Будем принимать меры, чтобы у нас свои сервисы рождались, которые могут гарантировать защиту персональных данных, защиту платежных систем», — пообещал Медведев. Он добавил, что «сегодня киберпреступность и кибервойны — это вполне серьезная угроза, и здесь мы должны защитить и обычных граждан, и государственные структуре, и бизнес, и объекты критической инфраструктуры». «Здесь есть над чем работать», — указал премьер.

Дмитрий Медведев пообещал, что в 2024 году россияне смогут получать 70% госуслуг в цифровой форме.

На заседании глава кабинета министров отметил, что в программе по развитию цифровой экономики предусмотрено отдельное направление, касающееся цифрового госуправления. «Мы продолжим работу по развитию сервисов электронного правительства, чтобы расширить доступ к государственным услугам онлайн, в режиме «одного окна», — сказал Медведев. Он добавил, что «это будет достаточно просто, удобно, быстро». «Увеличено число комплексных услуг: в 2024 году в цифровой форме будет оказываться 70% государственных услуг для граждан, бизнеса», — подчеркнул Медведев.

По его мнению, «для получения приоритетных услуг вовсе не должно требоваться личное присутствие». Премьер уточнил, что данный проект «будет полностью финансироваться из федерального бюджета, до 2024 года на это потребуется 235 млрд рублей».