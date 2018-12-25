Законодательное обеспечение реализации программы по цифровизации экономики пока отстает, Совет Федерации намерен активно работать над этим вопросом в рамках весенней сессии. Об этом сказала во вторник председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством обеих палат Федерального Собрания РФ.

«Поставленная вами задача по осуществлению технологического прорыва, по переходу в высшую экономическую лигу требует своевременной и качественной реализации государственной программы по цифровизации экономики. Пока явно отстает законодательное обеспечение реализации этой программы. Запаздываем мы серьезно», — признала Матвиенко.

Она отметила, что в этом можно упрекнуть и законодателей, однако, как считает спикер Совфеда, необходимо и с правительства требовать ускорения этой работы. «В весеннюю сессию планируем активно этим заниматься. Нужно оперативно внести изменения в законодательство, чтобы создать условия для более быстрого развития цифровизации экономики. И это касается многих сфер", — сказала Матвиенко.