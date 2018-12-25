Необходимо оперативно внести изменения в законодательство, чтобы создать условия для более быстрого развития цифровизации экономики, отметила председатель верхней палаты парламента.
Законодательное обеспечение реализации программы по цифровизации экономики пока отстает, Совет Федерации намерен активно работать над этим вопросом в рамках весенней сессии. Об этом сказала во вторник председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством обеих палат Федерального Собрания РФ.
«Поставленная вами задача по осуществлению технологического прорыва, по переходу в высшую экономическую лигу требует своевременной и качественной реализации государственной программы по цифровизации экономики. Пока явно отстает законодательное обеспечение реализации этой программы. Запаздываем мы серьезно», — признала Матвиенко.
Она отметила, что в этом можно упрекнуть и законодателей, однако, как считает спикер Совфеда, необходимо и с правительства требовать ускорения этой работы. «В весеннюю сессию планируем активно этим заниматься. Нужно оперативно внести изменения в законодательство, чтобы создать условия для более быстрого развития цифровизации экономики. И это касается многих сфер", — сказала Матвиенко.
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