Компания CoinVantage – бывшая «дочка» аудиторской фирмы MG Stover и криптокомпания Picks & Shovels совместно разработают программное обеспечение, которое поможет институциональным инвесторам управлять цифровыми активами. Проект называется Interchange.

Как сообщает Bloomchain , по словам представителей проекта, слияние поможет разработать продукт, превосходящий аналогичные решения конкурентов.

В Intercharge работает 8 человек. При этом она намерена работать с более чем 100 клиентами – хедж-фондами, цифровыми биржами и администраторами фондов.