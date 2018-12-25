Криптовалютные биржи все еще подвержены высоким рискам хакерских атак, а хранение приватных ключей может быть обременительным для инвесторов, заявил директор Корейского института финансов Гун-Пил Чой.

«Даже традиционный рынок несет определенные риски для них, но криптосфера все еще более опасна для потенциальных инвесторов, так как механизмы предотвращения киберугроз еще не отработаны», – отметил директор института.

Как сообщает Coinlife , институт финансов Южной Кореи сотрудничает с правительством страны и проводит исследования в сфере эффективного управления рынками. Чой уверен, что действующая система хранения токенов через управление открытыми ключами слишком обременительна для владельцев криптокошельков.

При этом, если инвесторы получат возможность использовать традиционные сервисы для хранения капиталов в криптосфере, то они станут активнее выходить на этот рынок.

Инвестиции массово пойдут в цифровые валюты, так как компании и частные трейдеры больше не будут опасаться кражи своих средств.