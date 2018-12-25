Компании АТОЛ, ЦРПТ и «Платформа ОФД» протестировали свои системы приема, обработки и передачи двумерных штрихкодов в кассовом чеке, что показало полную готовность компаний к работе с кодами идентификации нового поколения.

Центром Развития Перспективных Технологий (ЦРПТ) был инициирован пилотный проект, в котором приняло участие несколько производителей обуви, кассового оборудования, оператор фискальных данных и оператор системы маркировки товаров.

При этом основное внимание уделялось технологическому циклу проверки, расшифровки и сверки цифрового кода маркировки на всех этапах логистической цепи.

Напомним, изменения в маркировке появились в результате вступления в силу Постановления правительства РФ №620 от 30.05.2018, которое обязывает производителей и импортеров обуви наносить коды Data Matrix на упаковку или на товарный ярлык, что делает рынок максимально прозрачным как для участников, так и для конечных потребителей.