Манипуляции с дополнительной эмиссией более 2 млн bitcoin private (BTCP) привела к снижению курса этой криптовалюты за день почти на 20%, говорится в исследовании аналитиков Coinmetrics, посвященном проекту, появившемуся после хардфорка биткоина и zclassic.

По данным авторов исследования, во время импортирования выходов неизрасходованных трансакций команда разработчиков bitcoin private выпустила 2,04 млн монет и вывела их в защищенный пул ВТСР, сообщает Anycoin .

Таким образом, максимальный размер эмиссии был доведен до 23,04 млн единиц вместо 21 млн как у биткоина. Затем часть монет поступила на рынок – их продажа могла принести команде 1-3 млн долларов – а еще 1,74 млн монет может находиться на защищенных адресах.

Команда проекта пообещала изложить свое официальное видение ситуации и обвинений и опубликовать его в течение следующих суток-полтора.