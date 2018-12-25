Лишь 45% опрошенных россиян имеют финансовую «подушку безопасности» и менее четверти респондентов откладывают на старость и страхуют свою жизнь. Об этом свидетельствуют данные краудфандинговой платформы Penenza.ru.

В силу сложившихся привычек и низкого уровня жизни неприкосновенный запас на расходы семьи на три месяца имеют всего 45% опрошенных. Хуже обстоят дела со страхованием жизни и пенсионными накоплениями.

Только 21% и 23% соответственно придерживаются базовых правил в личных финансах — начинать копить на старость смолоду и страховать риски.





Откладываете ли вы на старость?

Относительно финансовой грамотности: что такое ETF и краудфандинг, знает минимальное количество опрошенных — 13%. На вопрос о текущем размере ставки правильно ответили 59%. Среди тех немногих, кто знает правильную ставку депозита и что такое ETF и краудфандинг, — респонденты не старше 35 лет и с ежемесячным доходом 50—79 тыс. рублей.

Есть ли у вас «подушка безопасности» (сумма на расходы семьи на три месяца)?



Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

