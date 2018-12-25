Российские структуры принимали участие в переговорах с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США по поводу снятия финансовых санкций с компаний En+ и Rusal Олега Дерипаски, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. На уточняющий вопрос он ответил, что диалог велся на уровне «специалистов российского и американского Минфинов».

Ранее о роли российских властей в переговорах с OFAC по вопросу отмены санкций против En+ и Rusal не сообщалось.



«Rusal готовил предложения с учетом тех требований, которые выставило OFAC. Работа проводилась вместе и с нашими российскими структурами, поскольку здесь речь о том, что Rusal становится резидентом нашего специального административного района. Надеемся на то, что взаимные обязательства [En+/Rusal и Минфина США] будут реализованы и компания в следующем году сможет выйти из-под санкционного режима», — сказал Силуанов.

«У нас в Минфине создано соответствующее подразделение [по санкциям]. И наши специалисты, безусловно, находятся на связи между собой, общаются в том числе и по этой компании [Rusal], диалог на уровне специалистов поддерживается», — заявил вице-премьер.

Силуанов также сообщил, что подконтрольный Дерипаске автопроизводитель ГАЗ тоже намерен ходатайствовать перед OFAC о снятии санкций. «С американскими партнерами ведем диалог и по ГАЗу тоже», — сказал первый вице-премьер.