Новым заместителем председателя «ВЭБ.РФ» назначен бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин. На своем посту он будет курировать блок «Экономика и комплексное развитие городов. Город.РФ». Об этом сообщается в пресс-релизе «ВЭБ.РФ».

Сорокин будет координировать деятельность подразделений группы «ВЭБ.РФ» и институтов развития по проектам модернизации городов. В эту программу должны войти не менее 50 городов.

«Богатый профессиональный и управленческий опыт, владение широким набором компетенций позволит ему успешно решать поставленные задачи», — прокомментировал председатель «ВЭБ.РФ»