Ипотечный рынок в России не нуждается в стимулировании роста за счет господдержки из бюджета, заявил глава Минстроя Владимир Якушев, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в ТАСС.

«Когда спрос будет падать, мы готовы зайти в Минфин [с подобной инициативой]. Но пока рынок ипотечного кредитования в государственной поддержке не особо нуждается», — сказал Якушев.

Министр отметил, что 2018 год стал «беспрецедентным» с точки зрения роста объема выданных ипотечных кредитов. Рынок ипотеки, по мнению главы Минстроя, характеризует «повышенный спрос», однако предпосылок для перегрева рынка нет из-за низкой доли ипотеки в объеме ВВП. При этом Якушев отметил тенденцию к росту ипотечных ставок. «Мы прекрасно понимаем, что уже 9,55% не будет, ставка будет приближаться к 10%», — заключил глава министерства.

Как сообщалось, прогноз единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ по объему выдачи ипотеки на 2018 год сохраняется на уровне 3 трлн рублей, что на 50% превышает итог 2017 года. Средняя ипотечная ставка по итогам года ожидается на уровне 9,6% годовых.