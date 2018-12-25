Ожидание автоматического повышения доступности кредитов при понижении ключевой ставки является большим заблуждением. Об этом заявила в интервью газете «Комсомольская правда» глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя недавнее повышение ключевой ставки (второе за год, до 7,75% годовых) и основную критику в адрес регулятора, связанную с дороговизной кредитов.

Набиуллина признала, что многие развитые страны снижали ставку, но уточнила, что они это делали для повышения инфляции. «У нас обратная ситуация. Мы долго жили в условиях высокой и сильно колеблющейся инфляции. Когда говорят: если понизим ставку, то кредиты станут доступными, — это большое заблуждение», — заметила она.

«Ставка по кредиту в первую очередь зависит от инфляции, — пояснила Набиуллина. — Никто не даст под низкий процент, если знает, что этот процент «съест» инфляция. Возьмем 2007 год. Тогда процентная ставка по основным операциям Банка России была 6%, инфляция — около 12%, а ставки по долгосрочным кредитам организациям составляли 11—12%, то есть были выше, чем сейчас. Потому что была высокая инфляция. Этим летом банки тоже увидели, что инфляция будет расти, и стали повышать проценты еще до того, как мы повысили ключевую ставку. Поэтому мы ключевой ставкой уменьшаем инфляцию, а уменьшение инфляции снижает процентные ставки. Накачивание экономики дешевыми деньгами может привести только к очень краткосрочному эффекту. А в будущем грозит большими финансовыми проблемами».

«Когда вы даете дешевые деньги, все понимают, что будет инфляция. В таком случае бизнес и граждане начинают уходить в валюту, чтобы спасти деньги от обесценивания», — также констатировала глава ЦБ.



«Экономическая активность зависит и от процентных ставок, но в большей степени она зависит от других вещей», — добавила она, подчеркнув, что «развитие экономики — это вопрос не только стоимости кредита, но и инвестиционного климата, уверенности бизнеса в завтрашнем дне». Сейчас на депозитах хранится уже 27 трлн рублей свободных денег компаний, «но они их почему-то не инвестируют», заметила в этой связи Набиуллина.