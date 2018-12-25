ICO уже не представляет собой актуальное решение, а технология блокчейн должна стать центральным элементом цифровой экономики, заявил основатель компании Bankex Игорь Хмель в интервью «Российской газете» .

Он уверен, что ажиотаж спал не вокруг криптовалют, а вокруг мошеннических ICO, которые наполнили рынок в момент наибольшей популярности криптоиндустрии.

Эксперт утверждает, что «тема ICO убита», при этом технология блокчейн не умрет и будет продолжать развиваться стремительными темпами. Для этого должна быть надежная регуляторная база, которая станет защитой инвесторов в работе с цифровыми активами. Одним из таких примеров Хмель считает security-токены, создающиеся на основании законов.

По его мнению, блокчейн-технология может стать ключом к решению некоторых проблем и трудностей, с которым сталкивается любой бизнес.