Реализация поправок к законам «О связи» и «Об информации», известных как законопроект о «суверенном Интернете », приведет к существенным тратам бюджетных средств, хотя в документе утверждается, что они не потребуются. Об этом говорится в отзыве рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении материалы.

По оценке экспертов, только единовременные затраты могут достичь 25 млрд рублей на исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и ведение реестра точек обмена трафика, расширение штата подведомственных Роскомнадзору структур и проведение учений. Кроме того, потребуются компенсации операторам связи в случае нарушений работы Сети, риск которых оценивается участниками отрасли как высокий. Их следует предусмотреть в федеральном бюджете на уровне до 10% от объема рынка, то есть 134 млрд рублей в год, говорится в отзыве.

Проект об автономной работе Рунета внесли в Госдуму 14 декабря глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой. Они объяснили свою инициативу потенциальной угрозой со стороны США, ранее принявших национальную стратегию кибербезопасности. Вице-премьер Максим Акимов заявлял, что значительная часть затрат на реализацию закона будет выделена из бюджета по федеральному проекту в сфере информационной безопасности.

Но эксперты при правительстве считают, что целеполагание законопроекта не выглядит прозрачным: «Непонятно, в чем конкретно состоят угрозы. Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства». При этом проект существенно расширяет полномочия Роскомнадзора, что частично противоречит действующему законодательству, говорится в отзыве. Так, «полномочия по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования» Интернета уже закреплены за ФСБ. Также Роскомнадзор сейчас не наделен правом издавать акты, содержащие требования к сетям связи.

Кроме того, эксперты отмечают технически невыполнимые требования: документ «по сути предлагает операторам связи и другим лицам передать в Роскомнадзор полную схему своей сети и маршрутизации трафика в ней, что технически невозможно, поскольку сеть — живая многоуровневая система, постоянно расширяемая и обновляемая».

Также в проекте речь идет о передаче в отдельных случаях управления маршрутизаторами от операторов связи к регулятору. Это приведет к неустойчивости работы сетей, так как у Роскомнадзора нет необходимого оборудования, программного обеспечения и профессиональных кадров для такого управления, говорится в отзыве.

Эксперты предлагают доработать проект: уточнить его цель, конкретизировать угрозы, которым предполагается противодействовать, и получить заключение правительства о бюджетных тратах.

Рабочая группа предостерегает и от сосредоточения у Роскомнадзора функций по правовому регулированию, надзору и прямому управлению отраслью связи, которое «несет неприемлемые коррупционные риски».



Отзыв правительства на законопроект еще готовится, сообщила представитель Максима Акимова Алия Самигуллина. «Конкретные расчеты могут быть после появления характеристик оборудования, условий технической реализации. Поскольку вопрос сложный, сейчас говорить о какой-либо сумме некорректно», — отметила она.