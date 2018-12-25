Арабские Эмираты в 2019 году станут лидерами среди государств, проявляющих повышенный интерес к блокчейн-технологиям, считают эксперты. Власти ОАЭ могут сделать развитие блокчейн-отрасли самым приоритетным направлением своей государственной политики.

По мнению эксперта и бизнесмена Ганса Франклина, возглавляющего блокчейн-компанию Libra, Объединенные Арабские Эмираты действительно имеют гигантские перспективы для того, чтобы создать все необходимые условия для развития криптовалютной отрасли. Генеральный директор Eterna Capital Эндрю Банасето заявил, что блокчейн-отрасль будет развиваться в ОАЭ только при поддержке государства, сообщает Сoinlife .

При этом страна уже объявила о готовности внедрить нормативно-правовую базу для регулирования операций по первичному размещению токенов (ICO) и запустить механизмы контроля за деятельностью криптовалютных бирж.