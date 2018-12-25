Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности банку «Восточный» на уровне «ruВВ-». По рейтингу установлен «развивающийся» прогноз и статус «под наблюдением», следует из релиза агентства.



«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, ограниченным уровнем достаточности капитала при относительно высокой доле проблемных активов, а также адекватной оценкой ликвидности и удовлетворительным качеством управления. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает существенный рост чистых процентных и комиссионных доходов банка. В рейтинге банка также учтена умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости в связи с масштабом бизнеса и структурой привлеченных средств банка», — отмечается в сообщении.

В «Эксперт РА» пояснили, что установление развивающегося прогноза и статуса «под наблюдением» отражает риски, связанные с процедурой докапитализации, реализация которой была перенесена на апрель 2019-го.