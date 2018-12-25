Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Аспект» на уровне «ruB-» с «негативным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными позициями по капиталу и ликвидности, слабыми рыночными позициями, невысокими оценками качества активов и показателей рентабельности бизнеса, а также консервативной оценкой корпоративного управления и риск-менеджмента. Подтверждение негативного прогноза по рейтингу связано с сохранением повышенных рисков регулятивного воздействия, а также наличием неоконченных корпоративных споров», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка «Аспект» формирует ссудная задолженность, представленная требованиями к юрлицам и индивидуальным предпринимателям (37% активов на 1 ноября 2018-го) и физическим лицам (17% активов). Качество кредитного портфеля оценивается как умеренно низкое (на 1 ноября 2018-го доля ссуд III — V категорий качества составляет 46% совокупного ссудного портфеля, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физлиц — 10%, в кредитном портфеле юрлиц и индивидуальных предпринимателей — 14%).

В «Эксперт РА» также отметили, что банк поддерживает адекватные значения показателей достаточности собственных средств (Н1.0=13,9%, Н1.1=Н1.2=13,3% на 1 ноября 2018-го), что обеспечивает хорошую устойчивость капитала к обесценению активов.

