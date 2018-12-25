Ознакомиться с информацией о порядке электронного документооборота в рамках проведения депозитных и кредитных операций можно на официальном сайте Банка России в разделе «Личный кабинет».
Банк России в целях развития электронного документооборота с 23 января 2019 года начинает использование личных кабинетов для обмена с кредитными организациями электронными документами при проведении депозитных и кредитных операций. Об этом объявлено на сайте регулятора.
Как сообщает пресс-служба ЦБ, для участия в депозитных аукционах с 23 января 2019 года кредитные организации смогут направлять документы напрямую в Банк России только через личные кабинеты (уточняется, что возможность направления документов с использованием программно-технических комплексов торговой системы Thomson Reuters и с использованием системы электронных торгов Московской биржи также будет сохранена).
В рамках стандартных инструментов рефинансирования с указанной даты кредитные организации только через личные кабинеты смогут направлять в ЦБ следующие документы:
- заявления на получение кредита Банка России;
- обращения об отзыве заявления на получение кредита Банка России;
- заявки на участие в кредитном аукционе;
- обращения об отзыве заявки на участие в кредитном аукционе;
- уведомления о досрочном исполнении обязательств по кредиту Банка России;
- заявления о переводе ценных бумаг;
- заявления об исключении нерыночных активов из пула обеспечения и (или) состава предмета залога по кредиту.
Ознакомиться с информацией о порядке электронного документооборота через личные кабинеты в рамках проведения депозитных и кредитных операций, в том числе с форматами электронных сообщений, можно на официальном сайте Банка России в разделе «Личный кабинет».
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