Блокчейн-технологии могут нанести удар по национальной безопасности США, считает бывший работник ЦРУ и разведчик Эндрю Бустаманте. Об этом эксперт высказал в теме форума Reddit. Представители правительственных структур США пока никаких официальных комментариев не дали.

«Технология блокчейн, без шуток, представляет собой супер мощную угрозу. Его можно взломать, а данные похитить», – цитирует Бустаманте Coinlife .

Некоторые пользователи высказались в поддержку позиции бывшего разведчика и заявили, что, в условиях развития блокчейн-индустрии, на некоторых платформах действительно могут фиксироваться уязвимости, которые будут провоцировать похищение данных или распространение дезинформации.