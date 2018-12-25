Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы Минфина Стивена Мнучина. Об этом сообщает источник Bloomberg, близкий к Трампу. Агентство передает, что Трамп недоволен работой министра из-за потерь на фондовом рынке. По словам другого источника Bloomberg, срок пребывания Мнучина на посту главы ведомства может частично зависеть от того, будет ли дальше продолжаться спад на фондовых рынках.

Мнучин 23 декабря провел экстренное заседание с руководителями шести крупнейших американских банков, которые по итогам встречи заявили, что располагают «достаточной ликвидностью для кредитования потребителей и бизнеса, а также проведения других рыночных операций», сообщал CNBC. Министр обсудил состояние финансовой системы страны с главами JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo и Citigroup. «Мы по-прежнему наблюдаем сильный экономический рост в экономике США при устойчивой активности потребителей и бизнеса», — сообщал представитель Мнучина.

Однако, как пишет агентство, эта встреча не решила проблему взаимоотношений Мнучина с администрацией Трампа, которая ищет козла отпущения из-за рекордного падения американских фондовых индексов. «В Белом доме есть много людей, которые не являются поклонниками Мнучина. До сих пор он был защищен тем, что он нравился Трампу и был его верным сторонником», — заявил агентству бывший чиновник Минфина Стивен Майроу.

Bloomberg подчеркивает, что причиной размышлений Трампа по Мнучину стало его недовольство работой главы ФРС Джерома Пауэлла. По словам источников агентства, глава государства интересовался, мог ли кто-нибудь из советников главы Минфина встречаться с Пауэллом. Собеседник уточнил, что это могло бы подорвать авторитет Мнучина, который обычно встречается с Пауэллом раз в неделю и передает ему позицию Белого дома по тем или иным вопросам.