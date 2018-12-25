Банк «Русский Стандарт» проанализировал запросы клиентов, которые получают кредиты наличными в конце года, и выяснил самые популярные цели предновогодних займов, следует из релиза финучреждения.



«Традиционно в конце года заемщики активнее всего берут кредиты, особенно в ноябре и декабре. В это время клиенты чаще всего тратят займы на путешествия (предновогодние и новогодние каникулы с семьей), а также на крупные подарки к новому году. В этом сезоне в числе самых популярных целей-подарков заемщики указывали бытовую технику. Кроме того, зимой 2018 года клиенты часто занимают на ремонт и отделку квартиры. И замыкает тройку лидеров привычная для зимнего времени года цель получения кредита наличными — на шубы из натурального меха», — говорится в сообщении.

Среди необычных целей получения кредита: покупка снегохода, свидание за границей с предложением руки и сердца и тюнинг автомобиля.

Самый высокий спрос на кредиты наличными наблюдается зимой — 34%, вторым по популярности временем года стала осень — 24%, на лето и весну приходится 22% и 20% соответственно, заключили в «Русском Стандарте».