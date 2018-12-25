Банк России сохранил лимит по операциям репо в иностранной валюте на 2019-й на уровне текущего года — 15 млрд долларов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регулятора.



«Максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям репо в иностранной валюте на 2019 год установлен на уровне, эквивалентном 15 млрд долларов США, как и годом ранее», — говорится в пресс-релизе.

В Центробанке подчеркивают, что сохранение лимита позволит в случае необходимости оперативно возобновить проведение этих операций.

«Конкретные параметры операций в случае их возобновления будут устанавливаться отдельным решением», — подчеркивается в сообщении.