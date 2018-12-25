Действующие и новые клиенты банка, подключающие зарплатный проект с одновременным открытием счета, могут не платить за ведение счета 6 месяцев, говорится в условиях акции «РКО + зарплатный проект» банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса (МСБ).

Для клиентов банка, состоящих на расчетно-кассовом обслуживании в рамках действующих тарифов, отменяется комиссия за ведение счета. Для клиентов, пользующихся пакетами услуг РКО, отменяется плата за пакет целиком.

Акция «РКО + зарплатный проект» распространяется на стандартный тарифный сборник и пакет услуг «Быстрый рост», «Свое дело» и «Весь мир».