Чистая прибыль банка «ФК Открытие» по МСФО по итогам 2018 года составит порядка 95 млрд рублей, заявил в интервью газете «Ведомости» председатель правления кредитной организации Михаил Задорнов.

По его словам, в этом году на балансе «Открытия» было погашено около 70 млрд рублей проблемных долгов (в том числе активами либо за счет перекредитации заемщиков в других банках), и эти 70 млрд внесли большой вклад в финрезультат.

По РСБУ банк ориентируется на 6—8 млрд рублей годовой чистой прибыли, потому что резервы сформированы в гораздо большем объеме.

Относительно 2019 года Задорнов озвучил предварительную оценку, согласно которой банк будет «очень близок к стратегии»: это 25 млрд рублей чистой прибыли и 340 млрд рублей капитала, который, по оценке, может оказаться в следующем году «даже чуть больше, поскольку в этом году прибыль выходит выше ожиданий».



Также банк, работая с корпоративным сектором с относительно низкой базы, рассчитывает на 60—70% роста кредитного портфеля в следующем году и удвоение объема средств юрлиц, а объем средств физлиц, как ожидается, будет расти с небольшим опережением рынка, где общий рост прогнозируется банком на уровне 6—7%.