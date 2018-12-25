Хотя бы часть акций банка «ФК Открытие» должна быть продана или полностью подготовлена к продаже в 2021 году — это ключевой KPI для всей команды банка, рассказал его председатель правления Михаил Задорнов в интервью газете «Ведомости» .

«Наш наблюдательный совет, руководство ЦБ, устанавливая стратегические показатели, сориентировали весь менеджмент также на продажу акций банка «ФК Открытие» в 2021 году — как минимум 15—20%. Акции должны быть проданы либо полностью подготовлены к продаже, если сама сделка по каким-либо политическим обстоятельствам окажется невозможной в тот момент. Это ключевой KPI для всей команды. И как раз он является базой для расчета вознаграждения по достижении всех KPI — за сколько будут проданы акции банка», — сообщил глава «Открытия».

По его словам, российские активы сейчас существенно недооценены, а первый же признак того, что их стоимость может вырасти, вызовет безусловный интерес иностранных инвесторов. «Но даже если абстрагироваться от иностранных инвесторов, исходим из того, что устойчивый и доходный бизнес будет пользоваться спросом внутреннего инвестора», — заключил он, выразив уверенность, что ситуация на рынках не может быть негативной все четыре года.