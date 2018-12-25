Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 24 декабря 2018 года подало в Арбитражный суд Астраханской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Агроинкомбанка пяти контролировавших его лиц на 737,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.



«В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 1 июля по 1 августа 2015 года контролировавшими банк лицами совершались действия по формированию активов банка заведомо безнадежной вексельной задолженностью. В результате данных действий контролировавших банк лиц произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

Агроинкомбанк лишился лицензии в ноябре 2015 года. «Агроинкомбанк отражал в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность. В результате исполнения кредитной организацией требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, выявлена полная утрата ее собственных средств (капитала). При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах», — говорилось в релизе ЦБ.

