Курс рубля может укрепиться к доллару на Московской бирже и дойти до 68 рублей за доллар США на фоне продаж экспортерами валютной выручки для уплаты налогов, сообщает аналитик Альпари Владислав Антонов.

«В ближайшие дни им придется заплатить НДПИ, НДС, акцизы и налог на прибыль общим объемом более 1 трлн рублей. Учитывая, как упала цена на нефть, после укрепления рубля стоит ожидать резкого отскока вверх. Перед новым годом давление на рубль усилится, так как многие участники рынка захотят выйти в кэш. Для пары евро/рубль комфортная зона для колебаний находится в границах 77,80 – 78,65 рубля», - поясняет эксперт.

«Рубль сегодня при открытии может уйти в слабый минус. Наши прогнозы на сегодня по рублевым парам: 68,2-69,0 рубля за доллар США и 78,1-79 рубля за евро», - прогнозирует заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

По мнению ведущего аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, предстоящий день для российского рынка будет тихим, если не считать просадки в начале дня.

«Однако это не означает, что рубль также последует за рынком акций. Индекс доллара существенно ослаб, а текущие цены на нефть также означают, что объёмы средств, которые будут выделяться на покупку валюты в рамках бюджетного правила, будут незначительными. К тому же текущая слабость рубля в большей степени обусловлена геополитическими рисками, а не котировками нефти», - комментирует Кочетков.