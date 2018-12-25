Новогодние каникулы в Альфа-Банке продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019-го включительно. В эти дни клиенты финучреждения смогут посетить офисы и совершить необходимые им финансовые операции по установленному графику, следует из сообщения на сайте банка.

График работы офисов:

Отделения, работающие пять дней в неделю:

29 декабря 2018-го — до 15:30;

30 декабря 2018-го — 8 января 2019-го — нерабочие дни.

Отделения, работающие шесть дней в неделю:

29 декабря 2018-го — рабочий день по режиму работы субботы, согласно утвержденному режиму работы офиса;

30 декабря 2018-го — с 10:00 до 17:00;

31 декабря 2018-го — 3 января 2019-го — нерабочие дни;

4 — 5 января 2019-го — с 10:00 до 18:00;

6 — 8 января 2019-го — нерабочие дни.

Отделения, работающие семь дней в неделю:

29 декабря 2018-го — рабочий день по режиму работы субботы, согласно утвержденному режиму работы офиса;

30 декабря 2018-го — с 10:00 до 17:00;

31 декабря 2018-го — 3 января 2019-го — нерабочие дни;

4 — 5 января 2019-го — с 10:00 до 18:00;

6 — 8 января 2019-го — нерабочие дни.

С 9 января 2019 года все отделения Альфа-Банка будут работать в стандартном режиме.