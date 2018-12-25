В предновогодний период вырос и средний чек покупок в среднем на 10-15%.

В первые недели декабря 2018 года в розничных сетях число платежей выросло на 15%, при этом частота визитов в магазины и транзакций возрастает по мере приближения новогоднего праздника. Многие откладывают покупки на последние дни. Одновременно с этим клиенты банка стали чаще заказывать доставку готовой еды домой или в офис (увеличение числа платежей на 36%).

«Люди заблаговременно начинают готовиться к главному празднику года, поэтому мы ежегодно наблюдаем рост транзакционной активности по картам в гипермаркетах, а также в ритейлерах. Клиенты начинают закупать продукты к новогоднему столу, а также готовят подарки родным и близким. При этом, хотим отметить, что наиболее популярной покупкой на Новый год среди клиентов Альфа-Банка уже много лет остается книга», - комментирует директор процессингового центра Альфа-Банка Сергея Брынина.

Клиенты Альфа-Банка еще в ноябре начинают активно отправлять подарки почтой, спрос на эти услуги вырос на 37%, а в декабре рост составил 18% относительно среднегодового.

Перед Новым годом пользователи карт также чаще погашают свои коммунальные платежи и налоги - рост платежей более 40%.

Ближе к концу декабря с началом сезона распродаж увеличивается спрос на покупки в магазинах одежды. На спортивные товары траты растут традиционно в начале года, когда люди начинают возвращаться из праздничных каникул. Так, в январе этого года банк зафиксировал рост числа покупок в этой категории на 75%.