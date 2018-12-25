В декабре 2018 Альфа-Банк по поручению клиента успешно провел платежные поручения, полученные по СПФС. Обмен электронными финансовыми сообщениями осуществлялся с использованием стандарта ISO20022, переданных по СПФС от АО «Атомэнергопром». Такая схема взаимодействия с пакетированием финансовых сообщений третьего лица в сообщение «головной компании» позволит использовать канал СПФС всем организациям атомной отрасли без заключения договора напрямую с Центральным Банком.

Присоединение к СПФС создало для Росатома альтернативный канал связи с обслуживающими банками по передаче финансовых сообщений в безопасном зашифрованном режиме. В дальнейшем при унификации форматов сообщений с крупнейшими банками данное решение позволит существенно снизить затраты на поддержание прямых host-to-host соединений.

СПФС, функционирующая на базе информационно-телекоммуникационной системы Банка России, создана в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям, снижению рисков, влияющих на безопасность и конфиденциальность оказания услуг по передаче финансовых сообщений.