Банк России завершил работу по акционированию негосударственных пенсионных фондов. По состоянию на 24 декабря на финансовом рынке в форме акционерных обществ действуют 52 НПФ, из которых 35 включены в систему гарантирования прав застрахованных лиц и осуществляют деятельность по обязательному пенсионному страхованию, сообщает пресс-службы регулятора.

Как напоминают в ЦБ, законодательством был предусмотрен пятилетний период (до 1 января 2019 года), в течение которого некоммерческие НПФ должны были изменить организационно-правовую форму и привести свою деятельность в соответствие с регуляторными требованиями, направленными на повышение прозрачности капитала и качества корпоративного управления.

На 1 января 2014 года в форме некоммерческих организаций осуществляли деятельность 120 НПФ. Первый этап акционирования являлся необходимым условием для постановки НПФ на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц и завершился 1 января 2016 года. Он предусматривал необходимость реорганизации тех НПФ, которые занимались обязательным пенсионным страхованием. По состоянию на 1 января 2016 года действовали 36 некоммерческих и 66 акционерных НПФ.

На втором этапе — с января 2016 года по декабрь 2018 года — процедуру акционирования проходили НПФ, осуществляющие деятельность только по негосударственному пенсионному обеспечению.



Сокращение количества фондов обусловлено процессами консолидации, добровольным отказом от лицензий, а также принудительным выводом недобросовестных игроков с рынка, указывают в Центробанке.