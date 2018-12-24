Глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг информацию BBC о планах ведомства потратить 20 млрд рублей на разработку новой системы блокировки приложений, включая Telegram. Об этом он заявил в интервью ТАСС .



Ранее BBC сообщало, что в 2019 году Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с Telegram, потратив на это до 20 млрд рублей.

«Роскомнадзор не обращался в Министерство финансов ни за 20 миллиардами рублей, ни за иной суммой на некие программы. Ничего из того, о чем говорилось в материале BBC, мы не делали. Перед тем как материал был опубликован, к нам в пресс-службу пришел запрос от BBC, и мы ответили, что не располагаем информацией по интересующим издание вопросам», — прокомментировал он.



При этом Жаров отметил, что Роскомнадзор продолжает совершенствование системы блокировок. «Мы, безусловно, работаем над подходами к эффективной, точечной блокировке контента не только сайтов, но и приложений. Потому что это может потребоваться в том числе в чрезвычайной ситуации. Но говорить о том, что такое-то решение готово, эта конкретная разработка будет применяться и она стоит столько-то рублей, рано. Нет такого», — заключил он.