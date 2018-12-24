Родительская компания Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE), являющаяся оператором Bakkt, может снова отложить запуск криптовалютной платформы Bakkt.

Как заявляла ICE ранее, запуск платформы был запланирован ориентировочно на 24 января 2019 года. Однако ICE до сих пор не получила соответствующих разрешений от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). При этом, скорее всего, в обозначенный срок решение о запуске Bakkt принято не будет, но это не означает, что CFTC в итоге не одобрит инициативу. Задержка в запуске фьючерсной платформы может составить всего несколько дней, сообщает ForkLog .

Также Комиссия должна предоставить Bakkt право на использование собственной инфраструктуры для хранения биткоин-активов пользователей. До этого CFTC всегда требовала, чтобы средства пользователей хранились в банках, трастовых компаниях и других специализированных организациях.