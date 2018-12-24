Представлен законопроект «О препятствовании нелегальной финансовой деятельности Ирана».
В законопроекте «О препятствовании нелегальной финансовой деятельности Ирана», представленном членом Палаты представителей Майком Галлахером, предлагается, чтобы министр финансов США докладывал Конгрессу о прогрессе создания Ираном своей национальной криптовалюты.
Соответствующие предложения также поступили в Сенат от члена Палаты представителей Теда Круза, который призывает к санкциям против лиц, предоставляющих Ирану финансирование, услуги или «технологическую поддержку, используемую для разработки иранской цифровой валюты», сообщает Тtrcoin.
Регуляторы США еще несколько месяцев назад начали тревожиться относительно того, что иранское правительство хочет воспользоваться государственной криптовалютой – подобной венесуэльскому petro – для обхода экономических санкций.
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