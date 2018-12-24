В законопроекте «О препятствовании нелегальной финансовой деятельности Ирана», представленном членом Палаты представителей Майком Галлахером, предлагается, чтобы министр финансов США докладывал Конгрессу о прогрессе создания Ираном своей национальной криптовалюты.

Соответствующие предложения также поступили в Сенат от члена Палаты представителей Теда Круза, который призывает к санкциям против лиц, предоставляющих Ирану финансирование, услуги или «технологическую поддержку, используемую для разработки иранской цифровой валюты», сообщает Тtrcoin .

Регуляторы США еще несколько месяцев назад начали тревожиться относительно того, что иранское правительство хочет воспользоваться государственной криптовалютой – подобной венесуэльскому petro – для обхода экономических санкций.