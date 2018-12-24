Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать решение первой инстанции, которая отклонила заявление о признании недействительным приказа Центрального банка (ЦБ) РФ об отзыве лицензии у банка «Югра», сообщили РАПСИ в суде.

Банком России и АСВ были соблюдены все необходимые условия, предусмотренные Законом о банкротстве, отметил ВС.

Руководители кредитной организации обжаловали в ВС решение Арбитражного суда Москвы от 20 декабря 2017 года и постановления апелляции и кассации.

Как ранее отметил представитель заявителя, ЦБ применил норму закона, согласно которому регулятор имеет право лишить лицензии, если применил к банку более двух мер воздействия за последний год. Однако банк считает, что отзыв лицензии по этому основанию является несоразмерной мерой, так как все предписания были исполнены кредитной организацией, что во многих случаях подтверждалось самим Банком России.

Согласно нормам действующего законодательства, ЦБ РФ мог отозвать лицензию только в том случае, если обоснует невозможность исполнения первоначального плана участия АСВ и на этом основании отменит ранее принятое решение не отзывать лицензию, заметил заявитель.

Кроме того, позиция регулятора о нарушении нормативов строилась на том, что есть отчетность АСВ на 22 июля 2017 года, и в этот день капитал банка составлял минус 7 млрд рублей. В то же время, как отметил банк, из отчетности, подготовленной АСВ пятью днями ранее, следует, что на 8 и 10 июля 2017 года ни один из нормативов не был нарушен, и капитал превышает 33 млрд рублей.

Регулятор 28 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра». На момент отзыва лицензии банк входил в топ-30 кредитных учреждений России.