Корпоративным клиентам Сбербанка теперь доступен статус-трекер валютного платежа в системе интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес Онлайн».

При этом клиенты видят цепочку прохождения валютного платежа, статус своего платежа в другом банке, дату, время, размер комиссии, курс и сумму перевода, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, новый сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» снимает неопределенность, а это очень важно для бизнеса любого масштаба и профиля.