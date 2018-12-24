В России предлагают ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт магазинов. С такой инициативой в Федеральную антимонопольную службу и Росфинмониторинг обратилась Национальная платежная ассоциация, рассказала «Известиям» ее исполнительный директор Мария Михайлова. Также готовится официальное письмо в Центробанк.

В НПА уверены, что фактически подарочные карты магазинов уже превратились в платежное средство. Есть примеры, когда торговая сеть выпускает пластик с многоразовым пополнением до 999 тыс. рублей. Оценить объем рынка таких карт из-за отсутствия регулирования сейчас невозможно, отмечает Михайлова. В ассоциации видят риск того, что физические и юридические лица могут использовать подарочные карты магазинов для обналичивания средств.

Как полагают в НПА, решить проблему можно несколькими путями. Один из них — сделать подарочные карты банковскими продуктами с соблюдением всех требований по идентификации. Тогда ретейлеры не смогут их выпускать без сотрудничества с кредитными организациями. Сегодня по законодательству о противодействии отмыванию доходов анонимные карты, которые могут передаваться третьим лицам, кредитные организации могут выпускать на сумму не более 15 тыс. рублей.

Другой вариант — покупатель будет вносить предоплату ретейлеру, после чего картой сможет пользоваться только он сам и передать ее третьему лицу будет невозможно.

В пресс-службе ФАС «Известиям» сообщили, что предложение ассоциации находится на рассмотрении. В Росфинмониторинге на вопрос «Известий» о том, стоит ли вводить регулирование на рынке подарочных карт ретейлеров и ограничивать их оборот, оперативно не ответили. В пресс-службе ЦБ газете пояснили, что «подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка, однако их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя».

Источник на финансовом рынке рассказал «Известиям», что на сегодняшний день есть несколько известных схем использования подарочных карт и сертификатов на услуги для отмывания денег. Например: юридическое лицо покупает их по безналичному расчету оптом, допустим, на сумму 1 млн рублей и больше. В отчетности компания указывает, что эти карты безвозмездно переданы поставщикам каких-либо услуг, которыми пользовалось юридическое лицо. Но на самом деле карты перепродаются на любых площадках в Интернете по сниженному номиналу.

Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин пояснил «Известиям», что в теории подарочные карты можно использовать и для легализации денежных средств. «Дело в том, что реализация карты не подразумевает немедленную продажу товара. Таким образом, невозможно проверить конкретный магазин на предмет подобной противоправной деятельности с точки зрения несоответствия выручки и фактически полученных у поставщиков и реализованных товаров», — подчеркнул эксперт.

Безымянные карты легко использовать для отмывания денег, сказала «Известиям» эксперт проекта «Финшок» в рамках национальной программы повышения финансовой грамотности граждан Татьяна Кирик. Можно определенные суммы из оборота компании направлять на закупки подарков для своих партнеров. А дальше эти карты обналичивать, занимаясь их перепродажей.



Ретейлеры считают, что регулирование в сфере подарочных карт будет ограничивать в первую очередь потребителей, которые «теряют возможность выбора удобной им формы обмена подарками с родственниками и близкими».