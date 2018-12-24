Два основных оборонных банка — ПСБ и Новикомбанк — получат средства по гособоронконтрактам и кредиты ОПК на сумму около 1,5 трлн рублей. Из них 470—500 млрд рублей пойдут в Новикомбанк, заявил в интервью РБК министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что банки передают в ПСБ и Новикомбанк госконтракты в сфере ОПК и оборонные кредиты на общую сумму в 1,5 трлн рублей, Мантуров ответил: «Примерно вы попали в точку». Ранее РБК такую сумму называл источник в ОПК.

Министр отметил, что процедура передачи займет весь следующий год. «Процесс займет время в течение 2019 года. Естественно, это не происходит за один день», — сказал Мантуров.

Принадлежащий госкорпорации «Ростех» Новикомбанк получит «часть кредитов и контрактов по предприятиям, которые входят в периметр «Ростеха», отметил министр.

Источник РБК, близкий к руководству ПСБ, рассказал, что в Новикомбанк пойдет около 470—500 млрд рублей из указанных 1,5 трлн. «Все остальное, то есть порядка 70% от всего объема, пойдет в Промсвязьбанк», — отметил он.

19 января глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство России и ЦБ определили Промсвязьбанк в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Таким образом, ПСБ должен минимизировать угрозу западных санкций для других банков, имевших право работать с гособоронзаказом. Руководителем ПСБ был назначен Петр Фрадков.