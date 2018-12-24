Петербургская полиция выявила незаконную банковскую деятельность, которая приносила ее организаторам многомиллионный доход. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что группа граждан на протяжении более чем двух лет, используя несколько фиктивных коммерческих фирм, осуществляла банковские операции без регистрации и соответствующей лицензии, получая при этом денежное вознаграждение в размере 13,5%. По предварительной информации, злоумышленники обналичили около полумиллиарда рублей, получив при этом доход в размере не менее 65,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По подозрению в совершении указанного преступления на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ были задержаны двое граждан.



На прошлой неделе в рамках расследования был проведен ряд обысков в нескольких офисах, а также по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Изъята документация, которая использовалась злоумышленниками.